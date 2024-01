AB6IX (에이비식스), 새 앨범 수록곡 'ILY (I LOVE YOU)' 뮤직비디오 티저 공개

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 수록곡 ‘ILY (I LOVE YOU)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.AB6IX는 오늘 자정 공식 SNS 채널들을 통해 8TH EP 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 수록곡 ‘ILY (I LOVE YOU)’의 셀프캠 버전 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 화제를 모았는데, 공개된 영상은 멤버 이대휘가 "사랑합니다"라는 멘트와 함께 ‘I LOVE YOU’라고 적힌 핸드폰 화면을 보여주는 모습으로 시작되며 편한 착장을 한 AB6IX 멤버들의 장난꾸러기 같은 모습들이 가득 담겨 있어 팬들의 폭발적인 반응을 얻었다.멤버들이 직접 촬영한 이번 영상은 카메라를 향해 귀여운 포즈와 따뜻한 눈맞춤을 보여주는 등 일상의 자연스러운 모습들을 담으며 ‘ILY (I LOVE YOU)’의 의미와 맞게 사랑스러움을 가득 표현해냈다.특히 수록곡 ‘ILY (I LOVE YOU)’는 앞서 공개된 앨범 트랙리스트 코멘터리 영상을 통해 오직 팬들만을 생각하며 만든 곡이라 밝힌 바 있어 더욱 관심을 모으고 있는데, 따뜻한 감성의 멜로디뿐만 아니라 영상 후반부에 담긴 ‘더 크게 외칠게 오늘도 널 사랑해’라는 노랫말은 팬들의 감동을 자아내며 완곡에 대한 기대감을 높였다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'는 오는 1월 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr