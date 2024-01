/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이가 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.소속사 큐브엔터테인먼트는 15일 자정 공식 SNS 채널을 통해 펜타곤 후이(HUI)의 첫 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스) 타이틀곡 ‘흠뻑’ 뮤직비디오 두 번째 티저 영상을 공개했다.30초 가량의 뮤직비디오 티저 영상은 빈틈없는 얼굴 천재의 비주얼 후이가 메뉴판을 보며 고민하고 있는 모습으로 등장해 시선을 집중시켰다. 이어 후이가 화려한 테이블 중앙에서 튀어나와 박수를 치는 모습, 댄서들과 호흡을 맞추며 고난도 퍼포먼스를 펼치는 등 어느 하나 빠뜨릴 수 없는 장면들을 선사했다.타이틀곡 '흠뻑'은 남들의 시선 따위는 신경 쓰지 않고, 눈앞에 닥친 상황들을 있는 그대로 즐기면서 살자는 유쾌한 메시지를 담아낸 곡으로, 후이가 작사, 작곡에 직접 참여다.후이는 첫 솔로 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)에 자신의 결핍과 콤플렉스를 인정하고 이를 극복하는 과정을 녹여냈다. 후이가 자신만의 목소리로 들려줄 이야기가 담긴 신보에 기대감이 쏠린다.한편, 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 내일(16일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr