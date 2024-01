/ 사진 : S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 데뷔 후 첫 해외 팬미팅에 나선다.4일 오전 S2엔터테인먼트는 "KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 오는 2월 20일 일본 도쿄 타치가와 스테이지 가든에서 첫 번째 일본 팬미팅 'Hello KISSY'를 개최하고 현지 팬들과 만난다. 데뷔 이후 처음 열리는 해외 팬미팅인 만큼 KISSY(팬덤명)에게 소중한 추억을 선사할 예정이다"고 밝혔다.이번 팬미팅은 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 데뷔 후 처음으로 해외 현재 팬들과 직접 만나는 자리인 만큼 이들의 다채로운 매력을 느낄 수 있는 풍성한 무대는 물론 팬들의 목소리를 직접 듣고 가까이에서 소통하는 특별한 자리가 될 예정이다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난해 7월 '쉿 (Shhh)'으로 데뷔, 이어 발매한 'Bad News'까지 흥행시키며 신인답지 않은 탄탄한 가창력과 퍼포먼스, 대중들을 사로잡는 팔색조 매력으로 가요계에 신선한 바람을 일으켰다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 최근 ‘제31회 대한민국 문화연예대상’ K-POP 부문 신인상과 MMA 2023(멜론뮤직어워드)에서 1theK 글로벌 아이콘상에 이어 지난 2일 진행된 '제33회 서울가요대상'에서도 뉴웨이브 스타상을 수상했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr