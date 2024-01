AB6IX (에이비식스), 오는 1월 22일 전격 컴백

그룹 AB6IX (에이비식스)가 오는 1월 22일에 전격 컴백한다.브랜뉴뮤직은 오늘 자정 AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 여덟 번째 EP 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 티저 포스터를 깜짝 공개하며 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.공개된 티저 포스터에는 트렁크 속에 꽃이 가득한 자동차가 불타고 있으며 차를 등지고 걸어 나가는 멤버들의 모습이 담겨 있어 팬들의 궁금증을 자아냈는데, 어두운 분위기 속에서 강렬한 불길이 눈길을 사로잡으며 새 앨범 콘셉트에 대한 호기심을 자극했다.또한 AB6IX는 ‘2024.1.22 6PM (KST)’ 문구를 통해 컴백 일자를 공식화했음은 물론 이번 앨범의 제목인 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'를 공개하며 지난 5월 발매했던 앨범 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 연작 앨범임을 예고해 더욱 기대감을 높였다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)는 오는 1월 22일 컴백을 앞두고 막바지 준비에 박차를 가하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr