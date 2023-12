/ 사진 출처 : 스타쉽엔터테인먼트 . 아뮤즈

/ 사진 출처 : 스타쉽엔터테인먼트 . 아뮤즈

/ 사진 출처 : 스타쉽엔터테인먼트 . 아뮤즈

그룹 크래비티(CRAVITY : 세림·앨런·정모·우빈·원진·민희·형준·태영·성민)가 크리스마스 팬미팅을 성료했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 크래비티는 지난 20일과 21일 양일간 일본 요코하마 퍼시피코 요코하마에서 2023 크래비티 스페셜 크리스마스 팬미팅 '러브! 러브!! 러비티!!!(2023 CRAVITY SPECIAL CHRISTMAS FANMEETING 'LOVE! LUV!! LUVITY!!!')'를 개최했다.앞서 크래비티는 지난해 일본에서 스페셜 크리스마스 팬미팅 '크리스마스 파티 록(CHRISTMAS PARTY ROCK)'을 개최해 데뷔 이후 약 3년 만에 팬들과 대면으로는 처음 크리스마스를 함께 맞이했다. 지난해 크리스마스 팬미팅으로 큰 호응을 얻은 크래비티는 2023년 크리스마스 역시 이틀 동안 총 3회의 공연을 펼쳤다.크래비티는 세 번째 미니 앨범 '크래비티 시즌 3. 하이드아웃: 비 아워 보이스(CRAVITY SEASON 3 HIDEOUT: BE OUR VOICE)'의 수록곡 '기브 미 유어 러브(Give me your love)'를 크리스마스 버전으로 선보이며 팬미팅의 포문을 열었다.연이어 일본 첫 번째 미니 앨범에 수록된 '좋아하나봐(好きなんだ -Japanese ver.-)' 무대로 현지 팬들을 열광케 만든 크래비티는 매 회차 다양한 게임 코너를 구성해 일본 러비티(공식 팬클럽명)와 소통했다.이와 함께 '그루비(Groovy - Japanese ver.-)'를 비롯해 '아드레날린(Adrenaline -Japanese ver.-)', '파티록(PARTY ROCK -Japanese ver.-)' 등 많은 사랑을 받았던 타이틀곡들을 일본어 버전으로 무대를 채우며 현장 분위기를 끌어올렸다.크래비티는 팬들의 환호 속 '셀러브레이트(Celebrate)', 일본 오리지널 곡 '크리스마스타이드(Christmastide)' 무대를 펼치며 성공적으로 공연을 마무리했다.크래비티 리더 세림은 "지난해에 이어 일본에서 스페셜 팬미팅을 개최할 수 있어서 기뻤고, 일본에서 정식 데뷔한 이후 공연이라서 더 가깝게 소통할 수 있는 무대가 많아진 것 같아 특별했던 공연이었다"라며 "날씨가 많이 추워졌는데 크래비티 노래 들으면서 2023년 마무리도 행복하게 하셨으면 좋겠다. 내년에도 열심히 달리는 크래비티가 될 테니 많은 기대 부탁드린다"라고 소감과 함께 새해 인사를 전했다.한편, 크래비티는 매주 월요일 오후 9시 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 '크래비티 파크 : 벌칙 레이스'를 공개하는 등 다채로운 콘텐츠로 팬들과 만나고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr