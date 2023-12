'1월 컴백' ITZY, 신보 수록 류진 솔로곡 'Run Away' 뮤비 공개

ITZY(있지) 류진이 새 앨범 수록곡이자 첫 솔로곡 'Run Away (류진)'(런 어웨이 (류진)) 뮤직비디오에서 섬세한 감정 표현력을 뽐내고 컴백 열기를 달궜다.ITZY는 2024년 1월 8일 새 앨범 'BORN TO BE'(본 투 비)와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'(언터처블)을 발매하고 팬들 곁을 찾는다. 이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 티징 콘텐츠를 순차 게재하고 기대감을 고조시키고 있다. 지난 20일 예지의 솔로곡 'Crown On My Head (예지)'(크라운 온 마이 헤드 (예지))에 이어 22일 0시에는 류진의 솔로곡 'Run Away (류진)' 뮤비가 공개됐다.뮤비는 드라마틱한 스토리라인, 아날로그 감성을 담은 연출로 한 편의 필름 영화 같은 분위기를 풍겼다. 류진은 식탁 위에 놓인 물건을 두 팔로 힘껏 밀어내는가 하면 거울을 보며 웃다가 눈물을 흘리는 폭넓은 감정선을 그려내 몰입감을 높였다. 달리는 차 안 창문에 기대어 체념한 듯한 표정을 지어 보이는 류진의 표현력이 보는 이들에게 묘한 여운을 남기기도 했다.신보 7번 트랙에 자리한 'Run Away (류진)'은 다양한 톤으로 변화하는 일렉트로닉 기타 사운드의 모던 락 장르 곡으로 류진이 작사, 작곡에 참여했다. 용기가 없는 상대를 위해 본인이 악역을 자처하겠다는 이야기를 "Okay, run away, run away, run away from me 겁나면 내가 할게 그 악역 정 그리 넌 말 못 하겠다면"과 같은 가사로 풀어냈다.ITZY는 타이틀곡 'UNTOUCHABLE', 수록곡 'BORN TO BE'와 'Mr. Vampire'(미스터 뱀파이어)의 뮤비, 멤버 전원 솔로 트랙 비디오까지 총 8편의 영상 콘텐츠를 오픈하는 풍성한 프로모션을 진행 중이다. 지난 18일 선보인 오프닝 트랙 'BORN TO BE' 뮤비가 공개 당일부터 20일까지 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 자리하며 열렬한 반응을 모았다. 예지의 솔로곡 'Crown On My Head (예지)' 뮤비 역시 'BORN TO BE'에 이어 21일 기준 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위를 차지했고 ITZY가 해당 차트 1, 2위 최상위권을 차지하며 이들의 2024년 첫 컴백을 향한 전 세계 K팝 팬들의 폭발적 관심을 입증했다.새 앨범 'BORN TO BE'에는 'Run Away (류진)'을 포함해 'Crown On My Head (예지)', 'Blossom (리아)'(블러썸 (리아)), 'Mine (채령)'(마인 (채령)), 'Yet, but (유나)'(옛, 벗 (유나))까지 멤버 전원의 솔로곡과 타이틀곡 'UNTOUCHABLE', 'BORN TO BE', 'Mr. Vampire', 'Dynamite'(다이너마이트), 'Escalator'(에스컬레이터)까지 총 10곡이 실린다. 이스란, 방혜현, 마리아 마르쿠스(Maria Marcus), 심은지, 이우민 'collapsedone', 별들의전쟁 * (GALACTIKA *), 셀라(SELAH), 마치 (MRCH) 등 국내외 유수 작가진이 크레디트를 빛냈다.한편 ITZY의 새 미니 앨범 'BORN TO BE'와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'은 2024년 1월 8일 오후 6시 정식 발매된다. 같은 날 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 진행하고 국내외 팬들과 컴백의 기쁨을 나눈다. 오는 2월 24일과 25일에는 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트를 개최하고 두 번째 월드투어 'ITZY THE 2ND WORLD TOUR '의 포문을 연다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr