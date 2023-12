방탄소년단 '봄날'·'Outro : Tear'…美 빌보드 '디지털 송 세일즈' 깜짝 첫 진입

수년 전 발표된 방탄소년단의 노래들이 미국 빌보드 차트에 깜짝 진입했다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 19일(현지시간) 발표한 최신 차트(12월 23일 자)에 따르면, ‘디지털 송 세일즈’에 2017년 발매된 ‘WINGS 외전: YOU NEVER WALK ALONE’의 타이틀곡 ‘봄날’이 5위로, 2018년 발매된 정규 3집 ‘LOVE YOURSELF 轉 : ‘Tear’’의 수록곡 ‘Outro : Tear’가 22위로 진입했다. 두 곡 모두 발표된 지 약 5~6년이 지난 시점에 이 차트에 처음 이름을 올리는 이례적인 행보를 보여, 방탄소년단의 영향력을 다시금 실감케 한다.이뿐 아니라 ‘봄날’(1위)’, ‘Outro : Tear’(2위), 데뷔 싱글 ‘2 COOL 4 SKOOL’의 타이틀곡 ‘No More Dream’(6위), 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 수록곡 ‘Louder than bombs’(8위) 등 예전 곡들이 ‘월드 디지털 송 세일즈’에 일제히 재진입했다.방탄소년단 멤버들은 솔로 활동으로도 여러 빌보드 차트에 이름을 올렸다. 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 41위, 이 앨범의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’는 메인 송차트 ‘핫 100’ 99위로 두 차트에 나란히 6주 연속 차트인했다.이 외에도 ‘GOLDEN’은 ‘톱 커런트 앨범'(12위), ‘톱 앨범 세일즈’(14위)에서 전주 대비 나란히 반등했고, ‘Standing Next to You’는 ‘디지털 송 세일즈'(2위)’, ‘글로벌(미국 제외)’(10위), ‘글로벌 200’(18위)에 포진했다.한편, 지민 솔로 앨범 ‘FACE’의 타이틀곡 ‘Like Crazy’는 ‘글로벌(미국 제외)’ 94위, ‘글로벌 200’ 175위에 랭크됐고, 뷔 솔로 앨범 ‘Layover’는 ‘톱 커런트 앨범' 43위, 이 앨범의 수록곡 ‘Love Me Again’은 ‘글로벌(미국 제외)’ 179위에 올랐다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr