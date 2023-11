/ 사진제공=동요엔터테인먼트

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 재찬이 데뷔 첫 팬미팅 투어에 돌입한다.재찬은 오는 12월 6일 서울 광진구 YES24라이브홀에서 'JAECHAN FANMEETING TOUR [BEYOND THE UNIVERSE] in SEOUL'(이하 'BEYOND THE UNIVERSE')을 연다. 재찬이 팬미팅 투어를 진행하는 것은 이번이 처음으로, 서울을 시작으로 타이베이, 홍콩, 마카오, 방콕 등 전 세계 팬들과 만날 예정이다.'BEYOND THE UNIVERSE'(비욘드 더 유니버스)는 우주 너머 어딘가에 있는 아리(공식 팬덤명)들을 찾아가는 재찬의 특별한 여정을 그린다. 재찬은 다채로운 매력이 담긴 라이브 퍼포먼스를 비롯해 관객과 한층 가까이서 소통할 수 있는 풍성한 코너로 글로벌 팬들의 사랑에 보답할 계획이다.재찬은 지난 9월 6일 미니 1집 'JCFACTORY'(제이씨팩토리)를 발매하고 솔로로 데뷔했다. 총 5곡의 자작곡에 그 무엇도 대체할 수 없는 재찬만의 감성을 담아내며 'Made by 재찬' 앨범을 탄생시켰다.이 앨범은 전 세계 4개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위에 등극하며 글로벌 인기를 입증한 가운데, 재찬은 타이틀곡 'Hello'(헬로)로 음악방송 1위를 차지다.한편, 재찬은 오는 12월 6일 서울을 시작으로 팬미팅 투어 'BEYOND THE UNIVERSE'에 돌입한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr