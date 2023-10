사진제공=빅히트 뮤직

‘글로벌 팝스타’ 정국이 첫 솔로 앨범에 수록된 전곡의 분위기를 느낄 수 있는 트랙 포스터 공개를 완료했다.정국은 27일 0시(이하 한국시간) 방탄소년단 공식 SNS에 ‘‘GOLDEN’ THE TRACKS’ PART 2를 게재했다. 정국은 전날 PART 1에 이어 PART 2까지 모든 수록곡의 트랙 포스터를 공개하며 기대감을 높였다.각기 다른 색채와 분위기로 이루어진 두 번째 파트에서는 7번 트랙 ‘Hate You’를 시작으로 ‘Somebody’, ‘Too Sad to Dance’, ‘Shot Glass of Tears’ 등 4종의 포스터가 공개됐다. 각 수록곡을 하나의 작품으로 재해석한 트랙 포스터는 노래의 분위기와 함께 가사의 일부분을 담아 곡에 대한 궁금증을 증폭시켰다.7번 트랙 ‘Hate You’는 깊은 감정을 표현한 팝 발라드 곡으로, 캐나다 출신 싱어송라이터 숀 멘데스(Shawn Mendes)가 송라이팅에 참여했다. ‘Somebody’는 기타와 키보드로 이루어진 어쿠스틱 팝 곡이며, ‘Too Sad to Dance’는 베이스와 애절한 멜로디가 어우러진 R&B 장르, ‘Shot Glass of Tears’는 팝 발라드 장르의 곡이다.이틀에 걸쳐 트랙 포스터와 함께 수록곡 전곡의 장르를 공개한 정국은 다양한 음악적 색채로 완성한 첫 솔로 앨범 ‘GOLDEN’을 오는 11월 3일 오후 1시 전 세계에 동시 발매한다. 이 앨범에는 타이틀곡 ‘Standing Next to You’와 솔로 싱글 ‘Seven’의 Explicit Ver. 및 Clean Ver., ‘3D’를 포함해 총 11곡이 수록된다.정국은 오는 31일 수록곡의 일부를 미리 들어볼 수 있는 하이라이트 메들리 ‘GOLDEN’ 프리뷰를, 11월 2일에는 타이틀곡의 뮤직비디오 티저 영상을 공개하는 등 앨범 발매 전까지 다양한 콘텐츠를 선보인다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr