그룹 트와이스 쯔위가 근황을 전했다.쯔위는 9일 자신의 계정에 “Thanks for always shining me up. Once, you are my♥”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 쯔위는 복부가 훤히 드러나는 오프숄더 크롭티 차림으로 정직하게 앞을 바라보며 포즈를 취하고 있다.한편 쯔위가 속한 트와이스는 현재 다섯 번째 월드투어 '레디 투 비'(READY TO BE)를 펼치고 있다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr