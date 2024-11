그룹 방탄소년단 진/사진=진 팬쇼케이스 위버스 라이브 캡처

그룹 방탄소년단 진, 레드벨벳 웬디/사진=진 팬쇼케이스 위버스 라이브 캡처

그룹 방탄소년단 진이 솔로 앨범 발매를 맞이해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.17일 오후 5시 진은 지난 16일에 이어 서울 장충체육관에서 솔로 앨범 'Happy'(해피) 발매 기념 팬 쇼케이스 'Jin 'Happy' Special Stage'(진 '해피' 스페셜 스테이지) 2일 차 공연을 개최하고 팬들을 만났다. 진은 이번 쇼케이스로 17일 하루에만 현장을 방문한 아미(팬덤 명) 1900명을 비롯해 온라인으로 이를 감상한 아미 270만여명과 함께 소통했다.진은 본격적인 무대에 앞서 "제가 사회로 돌아오기까지 아미를 만날 날을 기다려 왔다. 2일 차임에도 객석이 가득 찼다. 또 온라인으로 함께해주셔서 감사하다"며 말문을 열었다.그는 이어 "오랜만에 아미 만날 생각에 긴장됐는데 2일 차인 오늘은 또 다른 긴장감으로 설렌다. 이틀 전 저의 앨범이 발매됐다. 저의 첫 솔로 앨범 'Happy'를 소개하는 시간을 갖고 싶었다. 아미를 위해 만든 앨범인 만큼, 여러분들을 행복하게 만들고자 각오를 다지고 왔다"며 이번 무대에 대한 의지를 드러냈다.이날 진은 'Running Wild'(러닝 와일드)를 첫 무대로 선보인 뒤 토크쇼를 펼쳤다.무대를 마친 진은 이번 앨범을 소개하겠다며 'HAPPY PRESENTATION'(해피 프레젠테이션)을 진행했다. 그는 "이번 앨범은 신나게 공연하고 싶어서 만들었다. 어떻게 이 곡을 썼는지 무엇을 느꼈는지를 알려드려야겠다 마음을 먹고 왔다. 지금부터 김석진 사원의 프레젠테이션을 시작하겠다. "며 본격적인 발표를 시작했다.발표 중 진은 팬들에게 'HAPPY'의 사전적 의미를 묻자 팬들은 진의 본명인 '김석진'을 계속해 외쳤다. 그러자 그는 "'HAPPY'의 사전적 의미는 '김석진'이다"라고 너스레를 떨었다. 그러면서 그는 "방탄소년단, 아미, 밥, 게임 중에 절 가장 행복하게 만드는 건 아미다"라며 "아미들이 행복해야만 저는 함께 행복해진다. 그래서 그럴 수 있는 앨범을 만들어야겠다는 결론이 나서 앨범 타이틀로 골랐다"며 앨범을 제작하게 된 계기를 설명했다.타이틀곡 'Running Wild'에 대해 진은 "저는 이 곡 제목에 맞게 달리면서 듣기 좋은 곡이라고 생각하는데 뮤직비디오 찍을 때도 무작정 뛰어보자고 의견을 냈다. 그런데 제가 또 30대, 33살 아니냐. 서른셋, 체력 이슈를 절실히 느껴서 달리기를 하고 난 뒤에 차를 타야겠다고 생각해서 차를 탔다"며 웃음을 자아냈다.또한, 이날 진의 팬 쇼케이스 ''Heart on the Window (with 웬디)'(하트 온 더 윈도) 라이브 무대에는 웬디가 무대에 게스트로 참여해 팬들의 환호를 불러일으켰다. 둘은 팀 내 실력파 보컬로 유명한 만큼 탄탄하고 매끄러운 보컬로 감탄을 자아냈다.웬디는 무대를 마친 뒤 진을 향해 "처음에 곡을 들었을 때 곡이 너무 좋아서 연습하고 녹음하면서도 너무 좋았다"며 "무대에 선 지금은 무척 떨린다. 저희 팬분들이 아닌 아미 분들 앞에서 노래하려니 재데뷔한 느낌이다"고 너스레를 떨었다.또한, 진은 이날 웬디와의 듀엣곡 'Heart on the Window (with 웬디)' 작업기를 공개했다. 그는 "이번 앨범을 위해 듀엣을 누구와 할지 고민하고 있었다. 그러던 중 아는 형님과 밥을 먹는 자리가 있었다"며 말문을 열었다.그는 "'나 웬디랑 듀엣 하고 싶다'고 말하니까 그 형님이 웬디 씨의 번호를 안다는 거다. 전화를 걸어달라고 했다. '안녕하세요 저 방탄 진인데 아시냐'고 했더니 웬디 씨가 '알죠'라고 하더라. 그래서 '앨범 나오는데 웬디님과 듀엣 하고 싶은데 어떠시냐'고 물었다. '너무 좋다'는 웬디 반응에 일사천리로 진행했다. 웬디 씨와 그 형님에게 감사하다고 전하고 싶다"고 설명했다.이후 그는 수록곡인 'Falling', 'Heart on the Window', 'I will come to you' 'Another Level' 'I'll Be There' 무대를 순차적으로 이어 했다. 모든 수록곡 공연을 마친 뒤에는 '슈퍼참치'와 그룹 방탄소년단 'Moon'(문) 라이브 무대를 펼쳤다.한편, 진은 지난 15일 첫 솔로 앨범 'Happy'를 발매했다. 타이틀곡 '러닝 와일드'(Running wild)로 활동에 돌입한 그는 지난 16일 팬 쇼케이스 1일 차 무대에서 첫 무대를 선보였다. '해피'는 행복을 찾는 여정을 함께하자는 메시지를 담은 앨범이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr