방탄소년단 정국 '美빌보드' 차트 'Dreamers' 13주→'Left and Right' 34주 진입...롱런 히트 질주ing

방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드(Billboard) 차트에서 'Dreamers'와 'Left and Right'로 롱런 히트 질주를 이어가고 있다.미국 저명한 음악 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 25일 자)에 따르면, 정국의 '2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 공식 사운드트랙 'Dreamers'(드리머스)가 '글로벌(미국 제외)' 에서 167위를 차지했다.'Dreamers'는 '글로벌(미국 제외)' 차트에 '13주 연속' 으로 진입하는 강력한 음원 저력을 보여줬다.더불어 정국이 미국 싱어송라이터이자 팝스타 찰리 푸스와 협업한 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)는 빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트에 191위로 이름을 올렸고 '34주 연속' 차트인하는 최강 흥행 파워를 이어갔다.빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트는 스트리밍과 음원 판매량을 토대로 순위를 집계한다는 점에서 한 주 동안 'Dreamers'와 'Left and Right'의 뜨거웠던 글로벌 음원 인기를 엿보게 했다.또한 'Dreamers'와 'Left and Right'는 2월 23일 자 빌보드 베트남 '핫100'에 60위, 76위로 지난 주 대비 순위 상승을 보였고 13주, 33주째 랭크됐다.이와 함께 'Dreamers'는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 한국 솔로 가수의 솔로곡 '최단' 기간인 93일 만에 1억 8000만 스트리밍을 넘어서는 막강한 음원 저력을 보여줬다.'Left and Right'는 스포티파이에서 K-팝 솔로 가수 '최단' 기간인 232일 만에 5억 스트리밍을 돌파했고, 뮤직비디오는 239일 만에 유튜브 조회수 3억을 넘어섰다.앞서 'Left and Right'는 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 '17주 연속'으로 이름을 올리며 정국은 K팝 아이돌 '최초', '최장' 기간 진입이라는 대기록을 세웠다. 'Dreamers'는 역대 월드컵 공식 사운드트랙 '최초'로 빌보드의 디지털 송 세일즈 차트 1위를 비롯해 '2주 연속' 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위까지 휩쓸며 '월드컵송'의 새 역사를 썼다.'Left and Right'는 최근 미국에서 100만 유닛 이상 판매됐고, 정국은 K팝 아이돌 '최단' 기간 100만 판매고를 올리는 신기록을 세웠다.한편, 정국은 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)에 '정국 (Jung Kook) 'Dreamers' @ FIFA World Cup Qatar 2022 Opening Ceremony' 라는 제목으로 게재한 '2022년 FIFA 카타르 월드컵' 개막식 공연 영상으로 역대 아시아인 솔로 가수 라이브 공연 '최초'이자 역대 아시아인 가수 라이브 공연 '최단' 조회수 1억을 기록했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr