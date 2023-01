'금융맨♥' 손연재, 완벽한 수영복 뒤태...행복한 신혼

전 리듬체조 선수 손연재가 아름다운 근황을 전했다.11일 손연재는 "I am ready to go for 2023"라며 사진을 올렸다.사진 속 손연재는 수영복을 입고 완벽한 몸매를 뽐냈다.한편 손연재는 지난해 8월 글로벌헤지펀드 한국법인 대표로 알려진 9세 연상의 남성과 결혼했다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr