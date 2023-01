소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 아름다움을 전했다.5일 서현은 "드레서현. What is your favorite dress?!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 다양한 디자인의 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐내고 있는 서현이 담겨있다.한편 서현은 소녀시대 완전체 앨범 FOREVER 1’를 성황리에 마무리하고 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '도적: 칼의 소리'를 촬영하고 있다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr