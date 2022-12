블랙핑크 지수가 탄탄한 바디라인을 뽐냈다.최근 지수는 "My special outfit for my @Dior family 🖤"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 핫팬츠에 운동화를 매치해 근육질의 각선미를 공개했다. 탄탄한 몸매와 화려한 이모구비가 보는 이들의 시선을 끌었다.한편 블랙핑크는 덴마크 코펜하겐·19~20일 독일 베를린·22일 네덜란드 암스테르담으로 발걸음을 옮겨 유럽 곳곳을 핑크 빛으로 물들일 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr