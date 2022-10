방탄소년단 진, 솔로 싱글 앨범 발매..'팬들의 특급 서포트' 넘치는 응원 물결

방탄소년단(BTS) 진의 팬들이 넘치는 응원 물결로 진의 첫 솔로 싱글 앨범 발매를 축하했다.진의 국내 서포터즈 '위드석진'(with seokjin)과 일본 팬계정인 'JP_Jinfanbase'는 현대백화점 유플렉스 신촌점 옥외 전광판에 진의 솔로 싱글 앨범 발매를 축하하는 영상을 10월 28일부터 10월 30일 3일간 송출한다.또 서울 지하철 2호선 신촌역 유플렉스 연결통로에 21개의 LCD 포스터로 'The Astronaut'광고를 진행하며 특급 서포트로 진을 응원한다.21개의 LCD 포스터에는 진에 대한 팬들의 각별한 애정을 느낄수 있는"BTS JIN, 모든 시간 속에 우린 함께야"라는 문구가 담겼다.진의 오래된 국내 대형 서포터즈인 '위드석진'은 지난 4월 '슈퍼 참치' 유튜브 광고와 제64회 그래미 어워드(GRAMMY AWARDS)에 TV 광고 서포트, 3월 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL) 개최를 축하하며 LED 트럭 서포트, 지난해 진의 생일 미국 뉴욕 타임스퀘어 로이터 사인보드에 축하 광고 등을 진행하며 진에 대한 남다른 애정을 드러내 왔다.또 다른 국내 서포터즈 '김석진 홍보팀'(PRforJIN)은 진의 첫 솔로 싱글 'The Astronaut' 발매를 기념하기 위해 10월 29일~11월 11일 2주간 랩핑 버스를 운행할 예정이다.'석진아 우리가 네 빛이 되어줄게'라는 슬로건으로 진행되는 이번 서포트는 진을 향한 팬들의 절대적인 응원을 담았다.또 차이나 진 바와 함께 진의 첫 솔로 싱글 발매기념으로 MBC KBS 라디오 광고를 진행한다고 전해 뜨거운 지지를 받았다.'김석진 홍보팀'은 지난 2030 부산 세계박람회 유치 기원 콘서트에서 진을 응원하기 위해 대형 비행선을 띄우는 서포트를 진행해 축제를 뜨겁게 달군 바 있다.진의 오랜 팬 계정인 '보이 비 미드(BOY BE MYTH)'는 석진의 첫 솔로 앨범 서포트를 위해 코엑스 미디어 타워에서 10월 29일~10월 31일 3일간 진의 영상 광고를 1일 100회 송출한다고 전했다.또 다른 진의 팬 계정인 '김석진라디오서포터즈'는 11월 1일부터 11일 7일 일주일간 하이브(HYBE) 옆 용산 하이브 점 세븐일레븐 벽면 광고를 진행, 진의 새로운 활동에 힘을 싣는다.진의 한국 팬덤들은 한결같은 팬 사랑을 보여주는 그에게 무한한 애정을 드러내며 든든한 응원과 지지를 보내는 막강한 팬 파워를 자랑하고있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr