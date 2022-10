방탄소년단 뷔, 콘서트 포커스 영상 최다 조회수 '직캠 황제'

방탄소년단 뷔가 에너지 넘치는 퍼포먼스로 전 세계 팬들을 사로잡았다.방탄소년단운 공식 유튜브 채널 ‘BANGTANTV’에 ‘[SPECIAL CLIP] BTS ‘So What’ @ ‘LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’ [THE FINAL]’ 멤버별 포커스 영상을 순차적으로 공개했다.출시 예정인 ‘LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’ [THE FINAL]’ 콘서트 영상에 수록될 영상으로 포커스 영상은팬들의 폭발적인 환호를 받았고, 특히 뷔는 가장 먼저 100만 뷰를 돌파, 가장 높은 조회수를 기록하며 뜨거운 인기를 자랑하고 있다.뷔는 콘서트 때마다 공연장 구석구석을 누비며 흥을 돋우는 사랑스러운 모습으로 팬들에게 특히 많은 사랑을 받는다. 또한 자신의 파트가 아닐 때에도 센스있고 카리스마 넘치는 퍼포먼스로 무대를 장악하며 프로페셔널한 모습을 보여준다.포커스 영상에서는 단체 영상에서는 잘 보이지 않는 각자의 매력을 볼 수 있어, 팬들에게 더욱 뜨거운 사랑을 받는다.뷔는 콘서트 때마다 ‘So What’ 무대에서 멤버 진과 함께 노래 가사에 맞춰 센스 넘치고 재미있는 퍼포먼스를 선보여 팬들에게 웃음을 안겼다.뷔가 진에게 다가가 “마 니가 김석진이가? 신경 쓰지 않을래”라고 경상도 사투리로 부르자, 진은 “마 그렇다면 어쩔낀데? 너도 그럼 어때?”라고 재치있게 답해 보는 재미를 더했다.천상계 비주얼과 넘치는 끼와 재능으로 완성도 높은 퍼포먼스 선보여온 뷔는 넘사벽 직캠 조회수를 보유하고 있으며, ‘직캠 황제’ 타이틀을 매 무대마다 입증하고 있다.또 ‘무대 천재’ 뷔는 화려한 미모와 완벽한 비율로 정형화된 안무에 자신만의 느낌과 멋을 더한 유니크한 퍼포먼스로 전 세계 팬들뿐 아니라 후배 아이돌들의 ‘아이돌 교과서’, ‘아이돌의 아이돌’로 불리고 있다.역대 K팝 직캠 조회수 1위를 유지하고 있는 뷔의 ‘작은 것들을 위한 시’ 엠넷 입덕 직캠에서는 단 한 순간도 눈을 뗄 수 없는 다채로운 표정 연기와 매력 넘치는 퍼포먼스와 끼를 발산하며 ‘유끼 미남’ 뷔의 대표 직캠으로 꾸준히 사랑받고 있다.뷔는 환상적인 천상계 비주얼과 노래, 춤, 표현력 3박자를 모두 완벽하게 갖춘 톱티어 ‘올라운드 아티스트’로 적수 없는 인기를 구가하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr