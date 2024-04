프로미스나인 이나경 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 프로미스나인(fromis_9)의 이나경이 고유의 맑고 고운 음색을 글로벌 플로버(flover: 팬덤명)에게 재차 각인했다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 지난 26일 오후 9시 프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌) 공식 유튜브 및 SNS 채널에 이나경의 '웨이 백 홈(Way Back Home)' 커버 영상을 공개했다.이나경은 밝은 오후 루프탑에서 포근한 바람을 맞으며 'Way Back Home'을 자신 만의 음색으로 소화했다. 가수 겸 DJ 숀(SHAUN)이 2018년 발표한 곡 'Way Back Home'은 플럭(Pluck: 현을 당기거나 뜯는 주법으로 통통 튀는 듯한 느낌을 주는 음향 기법) 사운드를 활용한 트로피컬 하우스 장르다. 이나경은 특유의 부드러운 음색과 차분한 무드로 이 노래를 재해석해 원곡과는 또 다른 감성으로 팬들을 사로잡았다.이나경은 프로미스나인의 보컬라인을 대표하는 아티스트 중 한 명이다. 높은 음역대와 후렴 파트를 깔끔하게 소화하며 팀의 보컬 색깔을 만들어가고 있다. 최근에는 하이브 IM이 서비스하고 플린트가 개발한 신작 '별이되어라2: 베다의 기사들' 홍보 모델로 발탁됐다.프로미스나인 'fl▶ylist'는 '플레이리스트(Playlist)'라는 단어에 '프로미스나인(fromis_9)'을 상징하는 'f'를 넣어 만든 커버 영상 콘텐츠다. 2018년 멤버 박지원이 부른 아리아나 그란데의 'Into you'를 시작으로 다양한 커버 영상이 공개되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr