키스오브라이프 팬콘 포스터 / 사진제공=S2엔터테인먼트

걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 첫 팬 콘서트를 전석 매진시켰다.지난 26일 오후 온라인 티켓 플랫폼 인터파크 티켓을 통해 진행된 키스오브라이프의 첫 번째 팬 콘서트 'KEY OF FACTORY' 티켓이 오픈 직후 모두 판매됐다.이번 공연은 지난 7월부터 세 장의 앨범을 발매하며 괴물 신인에서 대세 아티스트로 자리매김한 키스오브라이프가 국내 팬들을 만나 추억을 공유하고 의미 있는 소중한 시간을 보내기 위해 마련된 자리다. 약 1분 만에 2회 공연 모두 매진됐다.키스오브라이프는 다채로운 코너로 팬들에게 특별한 시간을 선물할 예정이다. 멤버들의 개인 기량이 돋보이는 무대는 물론 탄탄한 팀워크와 가창력, 화려한 퍼포먼스가 돋보이는 완성도 높은 라이브 무대들을 예고했다.키스오브라이프의 첫 번째 팬 콘서트 'KEY OF FACTORY'는 오는 5월 18일 서울 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 개최된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr