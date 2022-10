방탄소년단 슈가 / 사진=슈가 인스타그램

방탄소년단 슈가가 근황을 전했다.슈가는 1일 자신의 인스타그램 계정에 웃는 얼굴 이모티콘과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 장발 헤어스타일의 슈가가 어딘가를 응시하고 있는 모습이 담겨있다.한편, 슈가가 속한 방탄소년단은 오는 15일 부산아시아드주경기장에서 2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS 'Yet To Come' in BUSAN'을 개최할 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr