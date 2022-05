방탄소년단 지민, 스포티파이 '최단' 6000만 돌파…한국 드라마 OST '신기록'

방탄소년단(BTS) 지민이 'With You'(위드 유)로 스포티파이에서 한국 OST 새 역사를 쓰며 연일 기록 행진을 이어가고 있다.지난 27일 발표된 스포티파이에 따르면 지민의 'With You'는 공개된 지 32일 10시간 만에 6000만 스트리밍을 돌파했다.이는 한국 드라마 OST 사상 가장 빠른 6000만 스트리밍을 돌파이며 본인이 세워온 최단 신기록을 또 다시 경신했다.또한, 'With You'는 26일 스포티파이 글로벌 바이럴 50차트에서 30위를 차지하며 11일 연속 차트인 하고 있으며, 캐나다 바이럴 차트에서도 30위를 기록, 10일 연속 차트인하며 전세계에서 인기 순항중이다.앞서 'With You'는 방탄소년단 멤버들이 발표한 한국 OST 중 가장 높은 순위인 글로벌 스포티파이 바이럴 차트 전체 8위로 첫 진입했으며, 한국, 일본 등 5개 국가에서 1위를 기록하며 무려 57개국에 성공적으로 데뷔한데 이어 현재까지 큰 사랑을 받고 있다.스포티파이의 '바이럴 50 차트'란 팬들이 듣고 공감, 공유한 음원의 데이터를 나타내는 소셜 지표로 스트리밍을 집계하는 '톱 200 차트'와 함께 스포티파이의 양대 차트다.지민(BTS)은 ‘With You’로 데뷔 10년만에 첫 개인 활동을 선보이며 스포티파이에 공식 계정이 가장 늦게 생긴 멤버다.늦은 공식 페이지 생성에도 방탄소년단 멤버 중 가장 많은 월간 청취자 수를 기록해오며, 27일 504만 7419명의 월간 리스너를 사로 잡은 지민의 OST는 'With You'와 'With You(Inst)' 단 2곡만으로 놀라운 인기 돌풍의 주역이 되었다.통상적 오후 6시 발매가 아닌 일요일 저녁 11시 발매로 음원차트에 불리한 조건속에서도 아이튠즈 역사상 가장 빠른 시간내에 100개국 1위를 달성. 방탄소년단의 ‘다이너마이트’가 보유한 세계 기록도 갈아치운 ‘With You’는 빌보드 핫트렌딩 송 주간차트 (5월 28일자) 1위에 올라 BTS 'Butter'와 SB19 'Bazinga'에 이어 세 번째 3주 연속 1위 달성의 주인공이 되며 이 기록을 보유한 최초이자 유일한 솔로 아티스트로 이름을 올렸다.지민은 감미로운 일명 '별가루' 목소리와 호소력 짙은 명품 보컬로 세계 굴지의 음원 플랫폼에서 한국 드라마 OST의 새역사를 써가며 글로벌 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr