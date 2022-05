이하늬 /사진=이하늬 인스타그램

이하늬 /사진=이하늬 인스타그램

배우 이하늬가 일상을 공유했다.이하늬는 11일 자신의 인스타그램에 "요즘 날씨 정말 좋네요~ 파란 하늘 운전하기 좋은 날♥"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이하늬는 고가의 독일 M사 차량 앞에서 포즈를 취하고 있다. 파란 하늘 아래서 여유를 즐기고 있는 그의 모습이 돋보인다.또한 "Born to be wild. AMG Driving Academy is Open! 저도 A.D.A. 인증서 받았어요"라고 덧붙였다. 이와 함께 인증서를 공개했다.한편 이하늬는 지난해 12월 비연예인 남성과 결혼했다. 현재 임신 중인 이하늬는 오는 6월 출산 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr