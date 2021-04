사진=제시 인스타그램

가수 제시가 '볼륨감 끝판왕' 매력을 자랑했다.제시는 28일 자신의 인스타그램에 "Girls on ig be like "just got my nails did"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 제시는 몸매가 드러나는 블랙원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 제시의 글래머러스한 몸매가 눈길을 사로잡는다. 특히 헤어에 컬을 넣어 우아한 얼굴의 제시도 시선을 끈다.제시는 지난 3월 '어떤X (What Type of X)'을 발표하고 제시만의 색깔 가득한 음악을 들려줬다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr5000