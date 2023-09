'글로벌 K-팝 리더' 투모로우바이투게더, 1억 뷰 뮤직비디오 추가…10월 13일 컴백 예열

내달 13일 정규 3집 '이름의 장: FREEFALL' 컴백을 앞둔 투모로우바이투게더가 뮤직비디오 1억 뷰 돌파 기록을 추가하며 컴백 열기를 한껏 끌어올렸다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 지난 2021년 5월 발표한 정규 2집 '혼돈의 장: FREEZE'의 타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'(제로 바이 원 러브송) 뮤직비디오 유튜브 조회수가 17일 오전 8시 40분경 1억 건을 넘어섰다. 투모로우바이투게더는 이로써 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)', '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나', '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)', 'Cat & Dog', 'Sugar Rush Ride'에 이어 통산 6번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.하이브리드 팝 록 장르인 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'은 혼돈 속에서 만난 너를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 '자기 확신적' 사랑을 노래한다. 청춘영화의 한 장면을 표현한 듯한 가사와 드라마틱한 곡의 진행 속 거칠면서도 섬세한 보컬이 귀를 사로잡는다.뮤직비디오는 뜻대로 되는 것이 하나도 없는 현실을 마주하고 무력감을 느낀 다섯 소년이 차를 타고 일탈하던 날, 무미건조했던 삶에 불을 지피듯 타오르는 불길을 만나는 모습을 담고 있다. 감각적 영상미가 돋보이는 이 뮤직비디오에서는 다섯 멤버의 풍부한 표정 연기와 역동적 퍼포먼스가 인상적이다.'0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'이 수록된 '혼돈의 장: FREEZE'는 해외 매체들의 극찬 속에 명실상부 ‘2021년 K-팝 명반'으로 인정받았다. 영국 음악 매거진 NME이 그해 발표한 '올해의 베스트 앨범 TOP50'에 K-팝 아티스트의 앨범으로는 유일하게 이름을 올렸고, '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'은 빌보드 선정 '평론가들이 뽑은 2021년 베스트 K-팝 25곡' 1위를 차지했다.한편, 투모로우바이투게더는 오는 10월 13일 오후 1시 정규 3집 '이름의 장: FREEFALL'을 발매하고 글로벌 흥행 돌풍을 이어갈 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr