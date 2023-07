‘데뷔 D-5’ 제로베이스원, 데뷔 앨범 콘셉트 포토 공개 완료

‘5세대 K-POP 보이그룹’ ZEROBASEONE(제로베이스원)이 데뷔 앨범의 모든 콘셉트 포토 공개를 완료했다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(5일) 0시 공식 SNS에 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)’의 세 번째 콘셉트 포토를 추가로 게재했다.공개된 콘셉트 포토에는 강렬한 눈빛을 한 아홉 멤버의 모습이 담겼다. 멤버들은 깊은 눈빛으로 카메라를 응시하며 뜨겁고도 빛나는 청춘의 단상을 그려내 감탄을 자아냈다.이로써 ZEROBASEONE은 청춘의 면면을 그려낸 모든 콘셉트 포토를 모두 선보였다. 특히, 앞서 공개된 짙은 어둠 속 더 찬란하게 빛나는 멤버들의 모습을 표현한 ‘YOUTH’ 버전, 그림자가 드리워질 정도로 쨍한 햇빛 아래 나른한 아홉 멤버의 모습을 담은 ‘SHADE’ 버전은 공개 직후 관련 키워드가 트위터 실시간 트렌드에 오르는 등 글로벌 팬덤의 뜨거운 반응을 얻었다.오는 10일 발매되는 ZEROBASEONE의 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE’는 이 시대 청춘의 모습 즉, 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 그린 앨범이다. 타이틀곡 ‘In Bloom (인 블룸)’은 데뷔 앨범의 정체성을 고스란히 담아낸 곡이다. 아직은 불완전하고 미숙하지만 그래서 더욱더 아름답고 찬란하게 피어날, 의미 있는 ZEROBASEONE의 첫걸음을 예고한다.한편, ZEROBASEONE의 데뷔 앨범은 예약 판매 시작 13일 만에 선주문량 약 108만 장을 넘기며 역대 K-POP 그룹의 데뷔 앨범의 선주문량 최다 기록을 세웠다. 오는 6일 0시에는 타이틀곡 ‘In Bloom’의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 선보이며 컴백 열기를 이어갈 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr