'31일 컴백' ITZY, 새 앨범 수록곡 'BET ON ME' 뮤비 선공개

ITZY(있지)의 새 앨범 수록곡 'BET ON ME'(벳 온 미) 뮤직비디오가 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위에 올랐다.ITZY는 7월 31일 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃) 정식 발매에 앞서 3일 0시 1번 트랙 신곡 'BET ON ME' 뮤비를 먼저 오픈했다. 해당 뮤비는 4일 오전 기준 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위를 차지하고 ITZY 컴백을 향한 전 세계 K팝 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.신곡 'BET ON ME' 뮤비는 혼자인 느낌에 사로잡힌 이들이 어두운 터널 속을 달리다 마침내 탈출구를 발견하고 환한 빛을 향해 힘차게 내달리는 모습이 담겨 감동을 준다. 특히 ITZY 멤버들이 손을 잡고 함께 나아가며 서로가 서로의 힘이 되어주는 장면은 국내외 믿지(MIDZY: 팬덤명)에게 진한 여운을 남겼다. 방황해도 결국 해답을 찾아내고야 마는 청춘의 모습을 그린 뮤비가 'BET ON ME' 음원 발매를 더욱 기다려지게 한다.새 앨범 1번 트랙에 자리한 'BET ON ME'는 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사를 맡았다. ITZY 멤버들과의 대화에서 영감을 얻어 노랫말을 써 내려갔고 예지, 리아, 류진, 채령, 유나 다섯 멤버를 비롯해 이 시대를 살아가는 청춘들의 치열한 성장을 진솔한 말로 표현했다. ITZY는 "두렵긴 해도 그래도 떨어질 용기 없인 절대로 날 수 없으니", "이 불안한 날 믿어줄 건 나뿐이니까"와 같은 가사로 내면에 불안감과 자신감이 공존하는 상황과 오랜 고민의 과정을 겪으면서도 확고해진 자신감을 노래하고 짙은 울림을 전한다.ITZY는 2023년 첫 컴백을 맞이해 총 세 편의 뮤직비디오 공개, 팝업 스토어 운영, 온오프라인 쇼케이스 개최 등 대형 프로모션을 전개한다. 'BET ON ME'를 시작으로 24일 수록곡 'None of My Business'(논 오브 마이 비즈니스), 31일 타이틀곡 'CAKE'(케이크) 뮤비를 공개하고 ITZY의 특장점인 출중한 춤 실력을 만나볼 수 있는 퍼포먼스 비디오도 마련됐다. 또 7월 27일부터 8월 9일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 팝업 스토어를 진행하고 신보 발매 당일인 7월 31일에는 온오프라인 쇼케이스를 개최하고 팬들과 만난다.새 앨범 'KILL MY DOUBT' 역시 총력을 쏟아 완성해 새 명반 탄생을 예감케 한다. 타이틀곡 'CAKE'는 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'CHEER UP'(치어업), 'TT', 'LIKEY'(라이키) 등 트와이스 히트곡을 만든 블랙아이드필승이 작사, 작곡, 편곡했다. 수록곡 크레디트에도 박진영을 포함해 K팝 인기 작가 이스란, 트와이스와 NMIXX(엔믹스) 곡을 작업한 당케(danke), 태연과 레드벨벳 등 K팝 유명 아티스트와 협업한 강은정 등 유수 작가진이 포진했다.한편 ITZY의 새 음반 'KILL MY DOUBT'과 타이틀곡 'CAKE'는 오는 31일 오후 6시 전 세계 동시 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr