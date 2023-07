"15회 공연 매진"…'JYP 日 걸그룹' 니쥬, 여름밤 열기 달군 두 번째 단독 투어

니쥬 일본 사가현 사가 아레나 공연. / 사진제공=JYP엔터테인먼트, Sony Music Lables Inc. (Japan)

JYP엔터테인먼트 걸그룹 니쥬(NiziU)가 일본 사가 아레나에서 두 번째 단독 투어의 시작을 알리고 여름 축제에 본격 돌입했다.니쥬는 7월 1~2일 사가현 사가 아레나에서 두 번째 단독 투어 'NiziU Live with U 2023 "COCO! nut Fes."'(니쥬 라이브 위드 유 2023 '코코넛 페스')의 포문을 열었다. 7월부터 9월까지 약 두 달 동안 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관, 오사카 오사카성 홀, 히로시마현 히로시마 그린 아레나, 아이치현 포트 멧세 나고야 신제1전시장, 미야기현 미야기·세키스이 하임 슈퍼 아레나, 홋카이도 홋카이 키타에루에 거쳐 일본 7개 도시 총 15회 규모로 열리는 이번 투어는 전 공연 매진을 기록했다.니쥬는 2022년 전개한 데뷔 첫 단독 투어 'NiziU Live with U 2022 'Light it Up''('라이트 잇 업')과 첫 돔 콘서트 'NiziU Live with U 2022 'Burn it Up''('번 잇 업')에 이어 2년 연속 단독 투어 티켓 솔드아웃을 달성했다. 멤버들은 팬들의 열렬한 성원에 힘입어 여름밤 퍼포먼스 축제를 벌이고 열기를 더욱 뜨겁게 끌어올렸다.마코, 리오, 마야, 리쿠, 아야카, 마유카, 리마, 미이히, 니나 아홉 멤버는 '축제'라는 메인 테마에 맞게 마련된 웅장한 무대 세트 위에서 강렬한 에너지를 뿜어내 팬심을 매료시켰다. 오는 19일 발매 예정인 신보 타이틀곡 'COCONUT'(코코넛)을 비롯해 니쥬 첫 사랑 노래이자 최근 드라마 주제곡으로 선정돼 뜨거운 관심을 모은 수록곡 'LOOK AT ME'(룩 앳 미) 무대를 펼치고 우레와 같은 함성을 이끌어냈다. 또 기타, 베이스, 드럼, 키보드 등 밴드 세션과 함께 신곡 'Love & Like'(러브 앤드 라이크) 퍼포먼스와 유닛 스테이지까지 새로움으로 가득한 공연을 선사해 관객의 만족도를 높였다.니쥬는 오는 19일 두 번째 정규 앨범 'COCONUT'을 발매하고 두 번째 투어 열기를 잇는다. 2021년 11월 정규 1집 'U'(유) 이후 약 1년 8개월 만에 발매하는 정규 음반 'COCONUT'에는 동명 타이틀곡 포함 'LOOK AT ME', 'PRISM'(프리즘), 'All right'(올 라잇), "Raindrops'(레인드롭스), 'Love & Like'까지 총 6곡의 신곡과 지난해 4월 발매한 디지털 싱글 'ASOBO'(아소보), 7월 발매한 싱글 3집 타이틀곡 'CLAP CLAP'(클랩 클랩)과 수록곡 'Short Trip'(쇼트 트립), 지난 3월 정식 발매와 더불어 영화 '극장판 도라에몽' 주제곡으로 삽입된 'Paradise'(파라다이스)까지 총 10곡이 수록된다.신보 초회생산한정반B 특전 CD에서는 멤버들이 처음으로 작사에 참여한 유닛곡 4곡을 만날 수 있다. 마코-아야카-미이히의 'LOVE YOURSELF'(러브 유어셀프), 리오-마야-리쿠의 'secret'(시크릿), 마유카-리마-니나의 'JUMP'(점프)는 물론 첫 투어에서 강렬한 랩 퍼포먼스를 펼친 마유카와 리마의 'Take it'(테이크 잇)까지 니쥬만의 감성이 담긴 곡들이 실린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr