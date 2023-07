방탄소년단 정국 'My You' 갈무리. / 사진제공=빅히트뮤직

방탄소년단 정국 'Still With You' 갈무리. / 사진제공=빅히트뮤직

첫 솔로 싱글 발매를 앞둔 방탄소년단 정국의 기존 솔로곡들까지 뜨거운 인기를 얻고 있다.정국의 자작곡 ‘Still With You’는 4일 오전 9시 기준 미국, 캐나다, 독일, 프랑스 등 전 세계 83개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 찍었다. ‘Still With You’는 정국이 2020년 데뷔 7주년을 앞두고 글로벌 음악 플랫폼 사운드클라우드를 통해 무료 음원의 형태로 공개한 곡이다.정국이 지난해 공개한 자작곡 ‘My You’도 4일 오전 9시 기준 핀란드, 파라과이, 일본, 카타르 등 15개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올랐다.오는 14일 오후 1시(한국시간 기준) 첫 솔로 싱글 ‘Seven’을 발표하는 정국은 무료 음원 형태로 공개됐던 솔로곡 ‘Still With You’와’ My You’ 음원을 최근 여러 플랫폼을 통해 공개했다.정국은 오는 7일 ‘Seven’의 콘셉트 포토와 쇼트 필름, 8일에는 BTS(Behind-The-Scenes) 필름 등 솔로 싱글 관련 콘텐츠들을 차례로 공개한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr