컴백 D-1' 틴탑, '휙' 두 번째 MV 티저 공개

그룹 틴탑(TEEN TOP·천지, 니엘, 리키, 창조)의 컴백이 단 하루 남았다.3일 0시 틴탑은 공식 SNS 채널을 통해 ‘TEEN TOP [4SHO](틴탑 [포슈어])’의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 영상은 무언가를 꺼내 보고 놀라는 틴탑의 모습으로 시작한다. 특히 틴탑 로고가 새겨진 티켓과 함께 시시각각 변하는 공간이 눈길을 사로잡는다. 해변 외에 각 공간들이 의미하는 바가 무엇인지, 그곳에는 어떤 스토리가 담겼을지 궁금증이 증폭된다.더불어 신곡의 퍼포먼스 일부도 선보였다. '지금 넌 쉼표가 좀 필요해'라는 가사와 함께 움직이는 멤버들의 스텝은 저절로 몸을 들썩이게 한다.이번 신곡 '휙' 뮤직비디오의 전반적인 촬영은 버추얼 스튜디오에서 진행됐다. 실시간으로 렌더링한 3D 공간을 LED월에 투영해 배우와 배경을 동시에 촬영하는 기법을 사용했다. 이러한 기술을 뮤직비디오 전체에 사용한 것은 매우 이례적이다. 고퀄리티 연출과 감각적인 영상미까지 두루 갖춘 뮤직비디오에 곧 베일 벗을 완편에 대한 기대감이 최고조로 달하고 있다.타이틀곡 '휙'은 펑키한 트랙에 브라스 사운드가 이끄는 신나는 곡. 한여름 불어오는 시원한 바람처럼 일상의 스트레스와 고민을 '휙' 날려버리자는 의미를 담았다. 엑소, 몬스타엑스, 아이브, 레드벨벳 등 유명 스타들의 히트곡 가사를 탄생시킨 작사가 서지음과 샤이니, 슈퍼주니어 등과 작업한 Josef Melin(조세프 멀린) 등 글로벌 프로듀서진이 총출동했다.이외에도 이번 앨범에는 팬송 'NEXT YOU(넥스트 유)'와 팬들이 직접 투표로 선정해 재녹음된 '니가 아니라서 2023(Missing You 2023)', '휙 스페드 업(Sped Up)' 버전이 수록됐다.가요계에 화려한 귀환을 알린 틴탑의 '4SHO'는 4일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr