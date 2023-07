투모로우바이투게더, 日 교세라 돔 공연 개최…"모아(MOA) 가득 찬 돔 꿈만 같아"

그룹 투모로우바이투게더가 성황리에 데뷔 첫 단독 돔 공연을 개최했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 지난 1~2일 일본 교세라 돔 오사카에서 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN'(이하 'ACT : SWEET MIRAGE')의 추가 공연을 개최했다. 이틀째인 7월 2일 공연은 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 온라인 라이브 스트리밍도 병행됐다.투모로우바이투게더는 일본 오리지널 곡 'Force', 'Ring', 'Hitori no Yoru' 및 일본어 버전의 '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나(5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]', '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Lilas Ikuta [Japanese Ver.]', 'LO$ER=LO♡ER'(루저 러버), 'Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]' 등 28곡이 넘는 풍성한 세트리스트를 선보였다. 또한, 이번 공연에서는 오는 5일 발매되는 일본 정규 2집 'SWEET'의 타이틀곡 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]'와 수록곡 'Hydrangea Love' 무대가 처음 공개돼 현장을 뜨겁게 달궜다.'ACT : SWEET MIRAGE'는 투모로우바이투게더의 탄탄한 보컬과 섬세한 표현력, 무대 장악력이 돋보인 퍼포먼스 외에도 공간 향 연출, 이어지는 무대와 연결되는 VCR, 감각적인 무대 구성과 장치 등을 통해 관객들에게 그야말로 '달콤한 신기루'를 마주한 것 같은 황홀한 몰입의 경험을 선사했다.투모로우바이투게더는 2일 공연 말미에 "데뷔 전부터 돔 공연에 대한 로망이 컸는데, 이렇게 모아 분들로 가득 찬 돔에 입성하니 꿈만 같다. '많이 사랑받고 있구나'라고 확실하게 느꼈다. 우리 모아 분들과 가족들의 사랑 덕분에 이렇게 설 수 있지 않았나 싶다"라고 소감을 전했다.이어 이들은 "어제, 오늘 오직 모아 분들로만 가득 채웠다. 사랑하는 사람들과 이 큰 공간에서 함께할 수 있다는 게 참 행복한 일인 것 같다. 이 순간을 만들어 주셔서 감사하다. 다음에는 더 멋있는 세트리스트로 돌아오겠다"라고 감사의 인사를 전하며 다음을 기약했다.한편, 투모로우바이투게더는 오는 5일 일본 정규 2집 'SWEET'를 발매하며, 이틀 뒤인 7일 오후 1시(한국시간)에는 조나스 브라더스와의 컬래버레이션 싱글 'Do It Like That'을 발표한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr