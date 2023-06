가수 김성규. / 사진제공=더블에이치티엔이

김성규가 인피니트 단톡방에서 멤버들과 끊임없이 얘기한다고 밝혔다.28일 서울 역삼동의 한 카페에서 김성규의 미니 5집 '2023 에스에스 컬렉션(2023 S/S Collection)' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.'2023 에스에스 컬렉션'은 김성규가 지난해 11월 발매한 솔로 데뷔 10주년 기념 스페셜 싱글 '디어 마이 팬(Dear my fan)' 이후 약 7개월 만에 선보이는 새 앨범이다.인피니트 엘은 최근 한 인터뷰에서 인피니트 단톡방이 하루도 쉬지 않고 있다고 말한 바 있다. 이에 대해 김성규는 "멤버들과는 같이 모니터링을 했는데 서로 부끄러워했다. 같이 모니터 하다가 집에 가기도 하고 연습하다가 보기도 하고 서로 응원도 했다. 제 앨범에 대해서도 멤버들이 가장 먼저 들어봤다. 멤버들 반응은 서로 응원해주며 좋았다. 멤버들이 ‘형이 여태까지 냈던 앨범들 중 가장 '영(young)'하다더라. 어렵지 않다더라”고 전했다. 이어 “단톡방에서는 별의별 얘기를 다 한다. 밥 먹었냐부터 오늘 같이 밥 먹을 사람 이런 이야기. 지금은 인피니트 컴퍼니를 만들었지 않나. 8월에 공연하려고 준비하다 보니 일 얘기를 많이 한다. 회사 얘기도 많이 한다. 자신들이 하고 싶었던 것들에 대해서도 많이 얘기한다. 하루도 빠짐없이 바쁘게 대화하고 있다"고 밝혔다.이번 앨범 타이틀곡 '스몰 토크'(Small Talk)는 귀에 꽂히는 중독적인 리듬과 멜로디, 경쾌한 밴드 사운드가 돋보이는 곡이다. 세상을 향한 아이스 브레이킹을 시도하는 김성규의 음악적 메시지와 듣는 이가 처한 상황에 따라 다양하게 해석될 수 있는 감각적인 가사가 담겼다.이외에 '인트로 : 타임 랩스(Intro : Time Lapse)', '잇 윌 비(It Will Be)', '점프(Jump)', '고 어게인(Go Again)', '섬타임즈(Sometimes)', 그리고 타이틀곡 '스몰 토크'의 인스트루멘탈(반주) 트랙까지 다채로운 곡들이 수록됐다.김성규는 전작들에 이어 수록곡 '점프'의 작사에 직접 참여했다. '점프'는 김성규가 인피니트와 인스피릿(공식 팬클럽명)을 생각하면서 쓴 곡으로, 인피니트 리더로서 진솔한 마음이 담겼다.'2023 에스에스 컬렉션'은 28일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr