사진=베리베리 공식 SNS

보이그룹 베리베리(VERIVERY)가 새 미니 앨범의 하이라이트 메들리 영상을 깜짝 공개했다.베리베리는 11일 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’의 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 새 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다.공개된 하이라이트 메들리 영상에는 일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’의 타이틀곡 ‘Crazy Like That’을 비롯해 ‘JUICY JUICY’, ‘Raincoat’, ’Smile With You ( )’까지 4곡의 음원 일부를 공개했으며, 공개됐던 오피셜 포토와는 또 다른 이미지를 함께 담아내 보는 재미를 더했다.타이틀곡 ‘Crazy Like That’은 인더스트리얼 테크노(Industrial Techno)와 UK 개러지(UK Garage) 장르를 팝적으로 풀어낸 곡이다. 일렉트로닉한 베이스 사운드에 베리베리의 감미로운 보컬이 담기며 몽환적인 분위기를 자아내 짧은 공개임에도 귓가에 멤도는 강한 중독성을 안긴다. 수록곡 ‘JUICY JUICY’는 경쾌한 멜로디의 힙합 R&B 곡으로 ‘기분 좋은 이 맘은 Like an Ade, 날 덮쳐오는 달콤한 Feeling’이라는 가사가 설렘 지수를 높이며 청량한 매력을 느끼게 한다.특히 수록곡 ‘Raincoat’, ‘Smile With You ( )’는 베리베리 멤버들이 직접 작사, 작곡에 참여한 곡으로 한층 깊어진 베리베리의 감성을 전해 새 미니 앨범에 대한 기대감을 더욱 고조시켰다. 수록곡 ’Raincoat’는 강한 드럼 사운드에 어택감 있는 챈트가 더해진 힙합 R&B 곡으로 멤버 동헌, 연호, 용승이 직접 작사, 작곡에 참여했다. ‘기억하니 울고 웃던 밤들의 소중한 기억들’이라는 따뜻한 가사와 함께 흘러나오는 멜로디는 촉촉한 감성을 극대화한다.수록곡 ‘Smile With You ( )’는 미디엄 템포 발라드곡으로 멤버 동헌, 계현, 연호, 용승이 직접 작사, 작곡에 참여했다. 아름다운 피아노 선율에 베리베리의 감미로운 보컬이 완벽한 조화를 이뤄 따뜻하고 서정적인 감성을 느끼게 한다. 어떠한 상황에서도 늘 같은 자리에 머무르겠다는 베리베리의 마음을 담아낸 가사가 팬들의 마음을 단숨에 사로잡을 전망이다.베리베리의 이번 일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’에는 타이틀곡 ‘Crazy Like That’을 비롯해 ‘JUICY JUICY’, ‘Raincoat’, ’Smile With You ( )’, CD에서만 공개되는 ‘Thank you, NEXT? (CD Only)’까지 총 5곡이 수록된다.지난 11월 공개한 베리베리의 싱글 앨범 타이틀곡 ‘Tap Tap’은 발매와 동시에 국내외 음원 사이트 1위를 기록했을 뿐 아니라 9개국의 아이튠즈 K-POP차트에서도 TOP10에 진입해 명실상부한 글로벌 인기 아이돌임을 입증했으며, 발매 첫 주 약 14만장이 넘는 초동 판매고를 올리며 다시 한 번 자체 신기록을 달성해 한터차트의 '음반 지수'로 선정된 주간차트에서도 1위를 차지했다.일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’은 자체 신기록을 갱신했던 ‘Tap Tap’과는 또 다른 분위기로 한층 업그레이드된 퍼포먼스와 확장된 음악적 역량을 예고하고 있어 올라운더 보이그룹 베리베리의 변신에 대한 궁금증을 자극한다.한편, 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 신보에 대한 기대감을 고조시킨 베리베리의 일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’은 오는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr