MCND, K팝 대표로 '2023 K-Travel Week in UAE' 참석

그룹 MCND(엠씨엔디)가 K팝 대표로 두바이를 뒤흔들었다.MCND는 지난 5일부터 6일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) Dubai Festival City(두바이 페스티벌 시티)에서 개최된 '2023 K-Travel Week in UAE(2023 한국관광주간)' 무대에 올랐다.'K-Travel Week In UAE'는 중동지역에 한국 관광 브랜드를 알리고, 현지인들과 한인들이 함께 어우러져 즐길 수 있도록 마련된 자리다.MCND는 현지 팬들의 환호 속에 '#MOOD(해시태그 무드)'와 'ICE AGE(아이스 에이지)' 무대로 화려한 신호탄을 쏘아 올렸다. 이어 'TOP GANG(티오피 갱)', '우당탕(Crush)', '아직 끝난거 아이다(Not Over)', '떠(Spring)', '풍악을 울려(Play Pungak)' 등을 선보였다. 이들의 열정적인 공연에 관객들은 열띤 떼창과 박수갈채를 보내며 호응했다.또 MCND는 현지 팬들과 더 가까이 호흡하기 위한 스페셜 무대를 준비하기도 했다. 멤버들은 아랍 유명 가수인 Saad Lamjarred(사드 람자르드)의 'LM3ALLEM(말림)'를 커버해 색다른 즐거움을 선사하며 공연을 기다려 온 팬들에게 잊지 못할 기억을 선물했다.MCND가 K팝 대표로 두바이에 첫 방문한 만큼 현지 매체들의 러브콜도 끊이지 않았다. 특히 아랍 유력 방송사인 Dubai One TV(두바이 원 TV)를 필두로 다양한 현지 방송사가 MCND의 방문 소식을 앞다투어 전하며 열띤 취재 경쟁을 벌였다. 아랍에미리트의 3대 일간지인 The National(더 내셔널)과 Gulf News(걸프 뉴스)에서도 이들을 집중 조명하기도 했다.MCND를 향한 파격적인 대우도 눈길을 끈다. 양일 공연 내내 이들의 '#MOOD' 뮤직비디오가 Dubai Festival City의 랜드마크인 인터컨티넨탈 호텔 외벽에 송출된 것. 이에 MCND의 아랍 내 뜨거운 인기를 다시 한번 실감케 했다.한편 MCND는 2020년 데뷔했다. 이들은 국내를 넘어 유럽을 시작으로 미주, 아시아 등 여러 국가에서 꾸준히 투어를 진행하고 있다. MCND는 첫 월드 투어 ‘WORLD ADVENTURE 2023’을 개최하고 글로벌 팬들과 만남을 가질 계획이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr