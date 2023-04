사진=더블랙레이블 제공

태양이 EP앨범 'Down to Earth' D-1 포스터를 공개했다.24일 오후 '더블랙레이블'은 공식 SNS 채널에 태양의 컴백이 임박 했음을 알리는 D-1 포스터를 게재했다.포스터 속 태양은 강렬한 선셋으로 물든 사막 한 가운데 서서 묵직한 시선으로 어딘가를 바라보고 있다. 서 있기만 해도 느껴지는 강렬한 카리스마가 범상치 않은 아우라를 풍긴다.태양은 이번 앨범을 통해 음악 다양한 티저 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.또 수록곡 모두 직접 작사에 참여해 고유한 아이덴티티를 담은 완성도 높은 음악으로 글로벌 음악 팬들의 폭발적인 호응을 이끌어냈다.한편 앨범 발매를 하루 앞둔 가운데 다양한 장르를 선보이며 글로벌 팬들을 사로잡는 것은 물론 활발한 활동에 기대감을 더하게 만든다.EP 앨범 'Down to Earth' 은 25일 오후 6시에 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr