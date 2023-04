/사진제공=더블랙레이블

태양의 디지털 싱글 'VIBE (Feat. Jimin of BTS)' 뮤직비디오가 유튜브에서 1억 뷰를 돌파했다.23일 소속사 더블랙레이블에 따르면 올해 1월 13일에 발매된 태양의 디지털 싱글 'VIBE (Feat. Jimin of BTS)' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 4월 22일 기준 1억 뷰를 돌파했다. 뮤직비디오가 공개된지 99일만에 1억 뷰를 돌파하며 자체 최단 기록을 경신했다.'VIBE (Feat. Jimin of BTS)' 뮤직비디오를 공개한지 하루 만에 2천만뷰를 넘어섰다. 공개 직후 아이튠즈 100 개국 정상을 밟은 뒤, 미국 빌보드 핫 트렌딩 송 1위와 '빌보드 HOT 100' 76위 '빌보드 글로벌' 차트에서도 9위, 일본 오리콘 디지털 싱글 데일리 차트 1위, 스포티파이 톱 송 태국,베트남 차트에서 1위, 스포티파이 톱 송 코리아 데일리 차트에서 3위 등 글로벌 차트에서도 뛰어난 성적을 기록했다.한편 태양은 오는 25일 두 번째 EP 앨범 'Down to Earth' 발매한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr