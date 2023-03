"7인조 확정 아냐"…베이비몬스터, 최종 데뷔 선발 과정 담은 리얼리티 공개

신인 걸그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER)의 최종 데뷔 멤버 선발 과정을 담은 리얼리티라 공개된다.YG엔터테인먼트는 7일 BABYMONSTER – 'Last Evaluation'이 오는 10일 공개된다고 밝혔다.BABYMONSTER – 'Last Evaluation'은 첫 번째 에피소드를 시작으로 매주 금요일 베이비몬스터 공식 유튜브 채널을 통해 만나볼 수 있다. 7명 모두 탄탄한 역량과 다채로운 매력으로 눈도장을 찍었던 만큼 앞으로 어떤 경연과 평가가 이뤄질지 궁금증이 증폭되고 있다.아울러 콘텐츠의 임박을 예고하는 티저 포스터가 베일을 벗어 눈길을 사로잡았다. 예비 멤버 7인의 개성과 분위기를 한 컷에 담아냈다.BABYMONSTER - 'Last Evaluation'은 예비 멤버들의 잠재력을 사전에 공개하고 객관적인 대중의 눈으로 냉정하게 평가받겠다는 취지로 기획됐다.양현석 총괄 프로듀서는 "지금까지는 데뷔 가능성이 가장 높은 일곱 실력자들을 공개하는 수순이었으며, 이제 마지막 평가를 통해 최정예 멤버를 뽑을 계획"이라고 밝힌 바 있다.베이비몬스터를 향한 관심은 객관적 지표로 증명됐다. 유튜브 채널 구독자는 119만 명을, 콘텐츠 조회수는 1억 8000 만뷰를 돌파하며 가파른 상승 추이를 이어가고 있다. 이미 막강한 팬덤을 보유한 셈이라 본격 가동될 데뷔 프로젝트에 대한 기대가 크다.한편 베이비몬스터는 YG가 블랙핑크 이후 약 7년 만에 발표하는 신인 걸그룹이다. 예비 멤버는 대부분 10대로 한국 3명(아현·하람·로라), 태국 2명(파리타·치키타), 일본 2명(루카·아사) 등 다국적 멤버 구성이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr