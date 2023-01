트와이스, 새 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE' 전 세계 동시 발매

그룹 트와이스가 오늘(20일) 오후 2시 새 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)를 전 세계 동시 발매한다.트와이스는 오는 3월 새 미니 앨범 발매에 앞서 1월 20일 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE'를 선공개한다. 신곡은 트와이스가 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100' 최초 입성 기록을 세운 데뷔 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈) 이후 약 1년 3개월 만에 선보이는 오리지널 영어 싱글이다.앞서 공식 SNS 채널에 어나운스 이미지, 개인 및 단체 콘셉트 포토, 하이라이트 음원 영상, 두 편의 뮤직비디오 티저 등 다양한 티징 콘텐츠를 순차 오픈하고 기대를 모았다. 콘셉트 이미지는 아홉 멤버의 그윽한 눈빛과 신비로운 매력이 돋보였고 깊은 감정선을 표현한 뮤비 티저도 국내외 팬들의 이목을 사로잡았다. 마법을 부리듯 사랑을 끌어당기는 제스처가 담긴 신곡 퍼포먼스에도 관심이 쏠리고 있다.'달빛'과 '아침노을'을 의미하는 새 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE'는 마이애미베이스 기반의 팝곡으로 트와이스 특유의 사랑스러움을 배가한 노래다. 감미로운 멜로디 위 "moonlight sunrise Oh baby Just to make you stay moonlight sunrise baby let's do it all night moonlight sunrise I guarantee I gotcha"라는 로맨틱한 가사가 어우러져 리스너들의 감성을 자극할 전망이다.트와이스는 지난해 그룹 첫 솔로 주자 나연의 미니 1집 'IM NAYEON'(아이엠 나연), 완전체 미니 앨범 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 각종 최초, 최다 성적을 달성하고 '글로벌 정상 걸그룹'의 존재감을 재입증했다. 올해는 선공개 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE'를 시작으로 기세를 더욱 확장한다.한편 트와이스의 2023년 첫 신곡 'MOONLIGHT SUNRISE'는 20일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다. 뮤직비디오 역시 같은 시간에 동시 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr