스텔라장, 크리스마스 시즌 맞아 'WinterStella' 발표

가수 스텔라장이 크리스마스 겨울 시즌을 맞이해 미니앨범 'WinterStella'를 선보인다.스텔라장이 팬들을 위해 정성스럽게 준비한 미니앨범 'WinterStella'는 1일 주요 음원사이트를 통해 발매됐다.총 5곡으로 구성된 이번 앨범의 타이틀곡 'Winter Dream'은 스텔라장이 직접 작사, 작곡하고 프로듀서 겸 뮤지션인 홍소진이 편곡에 참여했다. 스텔라장 특유의 따뜻하고 발랄한 보이스와 더불어 동화같은 멜로디와 가사가 돋보이는 곡으로 스텔라장의 남다른 음악적 역량이 다시금 돋보인다.또한 캐롤하면 떠오르는 대표 명곡 'Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!', 'Winter Wonderland', 'The Christmas Song', 'Silver Bells'를 스텔라장 버전으로 리메이크했다.캐롤 느낌의 원곡 분위기는 그대로 살리고 어쿠스틱 기타와 피아노 선율이 돋보이게 재편곡해 스텔라장표 캐롤의 매력을 가득 느낄 수 있다.스텔라장 캐롤이 수록된 'WinterStella' 바이닐(Vinyl)은 오는 9일 온오프라인 음반 매장에서 판매될 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr