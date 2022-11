[TTA-미국·영국 1위] '무서운 신인' 템페스트 "iE 없었다면 절대 받지 못할 상 받았다"

그룹 템페스트가 제8회 톱텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)에서 미국, 영국 1위에 올랐다.텐아시아가 주관하는 '제8회 TTA'는 2022년 상반기 최고의 글로벌 아티스트를 뽑는 행사로, 'The Hottest K-POP WAVE, TTA'라는 슬로건 아래 개최됐다.8월 17일부터 30일까지 한국을 포함해 미국, 중국, 일본, 영국, 인도네시아, 태국, 멕시코, 말레이시아, 필리핀까지 10개국에서 TTA 예선 투표가 진행됐으며 9월 1일부터 14일까지 TTA 결선 투표가 열렸다. 템페스트는 높은 득표율로 미국와 영국 1위를 차지했다.템페스트는 텐아시아에 투표에 참여해준 전 세계 iE(템페스트 팬덤명)에게 감사 인사를 담은 영상을 보내왔다.템페스트는 "저희 템페스트가 K팝 팬들의 투표로 최고의 아티스트를 뽑는 '제8회 TTA'에서 미국과 영국 1위에 선정됐다. 투표로 선정된 이 상을 저희가 받게 돼 너무 기쁘다"고 말했다.이어 "아이가 없었다면 저희가 절대 받을 수 없는 상이기에 더 감사하다"고 밝히며 템페스트를 위해 투표해준 팬들에게 영광을 돌렸다.끝으로 템페스트는 "템페스트에게 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 당부했다.템페스트(한빈, 형섭, 혁, 은찬, 루, 화랑, 태래)는 '거센 폭풍'을 뜻하는 팀명에 밝은 에너지와 파워풀한 퍼포먼스로 가요계를 휩쓸 그룹이라는 의미를 담은 7인조 보이그룹이다.지난 3월 '잇츠 미, 잇츠 위(It's ME, It's WE)'로 데뷔한 이들은 초동 판매량 7만5015장을 기록해 화제를 모았다. 신인으로서 이례적인 기록이라는 평가를 받으며 탄탄한 팬덤을 구축했다.8월 '샤이닝 업(SHINING UP)'으로 컴백한 이들은 타이틀곡 '캔 스탑 샤이닝(Can’t Stop Shining)'으로 벅스 실시간 차트 2위를 차지했고, 수록곡 '영 앤 와일드(Young & Wild)', '스타트 업(START UP)', '하루만'이 각각 3위부터 5위에 올랐다.무서운 기세로 성장 중인 템페스트는 오는 22일 세 번째 미니앨범 '온 앤 온(ON and ON)'으로 컴백한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr