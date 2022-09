사진=브랜뉴뮤직 제공

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 'TAKE A CHANCE'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.브랜뉴뮤직은 오늘(19일) 자정 AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 오는 10월 4일 발매되는 6TH EP 'TAKE A CHANCE'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개하며 시선을 사로잡았는데, 사진 속 AB6IX 멤버들은 레트로 감성이 가득한 공간을 배경으로 각자만의 매력을 드러냈다.개인 사진 속 전웅은 헤어 피스와 비즈 액세서리로 키치한 무드를 연출했고, 김동현은 펄 메이크업과 레이스 소재 의상으로 화사한 비주얼을 완성했다. 박우진은 컬러풀한 민소매 니트를 입고 자유분방한 분위기를 발산했으며, 빈티지 소품을 활용한 이대휘는 사랑스러운 표정으로 팬들을 매료시켰다.키치한 무드의 첫 번째 콘셉트 포토를 시작으로 본격적인 새 앨범 프로모션에 돌입한 AB6IX는 앞으로 트랙리스트, 뮤직비디오 티저, 안무 스포일러 등 다채로운 콘텐츠들을 선보이며 컴백 기대감을 더할 예정이다.한편 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 여섯 번째 EP 'TAKE A CHANCE'는 오는 10월 4일 오후 6시에 발매되며, 현재 각종 온라인 음반 사이트에서 예약 판매를 진행하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr