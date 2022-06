방탄소년단, 컴백 동시 음악방송 3관왕

그룹 방탄소년단이 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 신곡 ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment)’으로 1위를 차지하며 컴백 이후 음악방송 3관왕을 달성했다.방탄소년단은 지난 17일 오후 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 새 앨범 ‘Proof’의 타이틀곡 ‘Yet To Come’과 ‘For Youth’ 무대를 공개했다.팬들의 뜨거운 환호성 속에 새 앨범 ‘Proof’의 로고와 함께 방탄소년단이 등장했다. 순백의 의상으로 분위기를 더한 방탄소년단은 ‘Yet To Come’을 선사했고 팬들은 이에 화답하듯 큰 목소리로 응원법을 열창했다. 무대 말미에는 방탄소년단의 역대 앨범 로고들이 배경으로 나타나 감성을 자극했다.이어진 무대는 팬들의 목소리가 담긴 ‘Young Forever’ 뮤직비디오로 시작됐다. 장막이 드리우고 그린 톤의 체크 포인트 세미 슈트 차림으로 등장한 방탄소년단은 ‘For Youth’를 열창했다. 스탠드 마이크를 이용한 퍼포먼스를 선보인 방탄소년단은 완벽한 라이브로 무대를 완성했고 팬들은 "방탄소년단!"을 연호했다.방탄소년단은 이후 스페셜 영상을 깜짝 공개했다. 다양한 엔딩 포즈를 준비하며 현장의 열기를 한층 업그레이드 시킨 방탄소년단은 약 3년 만에 팬들과 함께하는 방송 녹화에 “오랜만이라 굉장히 떨렸다. 오늘 너무 행복하고 여운을 가지고 집에 돌아가겠다. 녹화를 마쳤는데도 이 떨림이 멈추지 않는다”라는 인사로 팬 사랑을 전했다.방탄소년단은 이날 ‘뮤직뱅크’에서 신곡 ‘Yet To Come’과 작년 5월 공개된 ‘Butter’를 동시에 1위 후보에 올리는 저력을 과시했다. 지난 15일 MBC M ‘쇼! 챔피언’, 16일 Mnet ‘엠카운트다운’에 이어 방탄소년단은 ‘Yet To Come’으로 음악방송 3관왕을 안았다.한편, 방탄소년단은 19일 SBS ‘인기가요’에 출연해 신곡 무대를 펼칠 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr