사진 제공 = 아에르뮤직

가수 겸 배우 서인국이 신보의 하이라이트 음원을 공개했다.서인국은 지난 12일 공식 SNS를 통해 새 싱글 앨범 '러브 앤 러브(LOVE&LOVE)'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.영상에는 타이틀곡 '마이 러브(MY LOVE (FEAT. RAVI))'를 시작으로 '질리지 않는 노래 (BE MY MELODY)'까지, 총 두 트랙의 하이라이트 음원이 담겼다. 여기에 앞서 공개된 콘셉트 포토 '아이즈 온 미(EYES ON ME)', '아이즈 온 유(EYES ON YOU)' 버전이 어우러지며 눈과 귀를 동시에 사로잡았다.타이틀곡 'MY LOVE (FEAT. RAVI)'는 심플하면서 중독성 강한 피아노 리프가 곡을 이끌며 재즈 풍의 기타라인과 서인국의 섬세한 감정 표현이 돋보이는 R&B 곡이다.특히 라비가 피처링에 참여해 이목을 집중시키고 있다. 후반부에 나오는 라비의 랩이 곡의 깊이와 몰입도를 한층 더할 예정으로 두 사람의 음악적 시너지에도 관심이 쏠린다.또한 서인국이 작사에 참여한 수록곡 '질리지 않는 노래 (BE MY MELODY)'까지, 오래 기다려온 서인국의 명품 보컬이 일부 공개돼 팬들의 설렘을 고조시키고 있다.새 앨범 'LOVE&LOVE'에는 사랑이 갖고 있는 여러 가지 감정들이 함축돼있다. 희극(Comedy)과 비극(Tragedy)이 공존하는 복잡 미묘한 사랑의 느낌을 절제된 표현으로 담아냈다.또 이번 앨범은 서인국 소속 프로듀싱팀 서씨네가 전곡에 참여하는 등 서인국이 모든 제작 과정을 이끌어 그의 음악적 성장을 더욱 기대케 한다. 여기에 박효신 '야생화'의 작사가 김지향, 서인국의 '웃다 울다', '너 라는 계절' 등의 작곡가 서정진이 의기투합해 앨범의 완성도를 높였다.한편 서인국의 새 앨범 'LOVE&LOVE'는 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr