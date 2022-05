사진제공=KOZ엔터테인먼트

가수 다운(Dvwn)이 신보로 짙은 감성을 선사한다.다운은 30일 소속사 KOZ 엔터테인먼트 공식 SNS 채널을 통해 오는 6월 2일 발매하는 디지털 싱글 ‘lost’의 아트워크 이미지와 트랙리스트를 공개했다.아트워크 이미지에는 허허벌판에 홀로 서 있는 다운의 모습이 담겼다. 다운은 음악 장비만을 가지고 짙은 분위기를 풍겨 이번 디지털 싱글로 어떤 음악을 선보일지 궁금증을 자극했다.함께 공개된 트랙리스트에 따르면, 다운의 이번 디지털 싱글 'lost'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 3곡이 수록된다. 타이틀곡 ‘lost’는 밴드 사운드를 기반으로 한 얼터너티브 록 트랙으로, 아티스트로서의 고민과 방황을 다운의 감수성과 섬세한 가사로 풀어낸 곡이다. 다운이 작곡, 작사, 편곡에 모두 참여해 완성도를 높였다.두 번째 트랙 ‘사심’은 어느 날 문득 찾아온 사랑에 대한 조심스럽고 진지한 접근을 담은 곡으로, 사심이라는 단어의 새로운 해석을 느낄 수 있다. 세 번째 트랙 ‘재미없어’는 ‘네가 없는 하루는 재미없어’라는 테마를 담았다. 점차 고조되는 곡의 주제와 멜로디, 멜로디의 전개에 발맞춰 나아가는 서정적 가사가 인상적인 곡이다.이번 디지털 싱글은 다운이 미니 2집 ‘it’s not your fault’ 이후 약 1년 2개월 만에 내놓는 신보로, 자신만의 감성을 오롯이 담아 한층 물오른 싱어송라이터의 면모를 보여 줄 다운의 활약을 기대하게 한다.한편, 다운은 오는 8월 7일 뮤직 페스티벌 ‘Haus of Wonder’와 9월 4일 ‘RAPBEAT 2022’에 출연하는 등 2022년 ‘열일 행보’를 이어 갈 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr