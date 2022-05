(사진= 더블에이치티엔이 제공)

가수 김성규가 지상파 음악 방송을 패러디한 '세이비어(SAVIOR)' 수록곡 콘서트 영상이 공개했다.

소속사 더블에이치티엔이는 지난 13일부터 15일까지 3일간 공식 유튜브 채널에 김성규의 네 번째 미니 앨범 '세이비어(SAVIOR)'의 수록곡 3곡의 콘서트 무대 세로캠 영상을 게재했다.

공개된 영상은 지난달 개최된 김성규의 네 번째 단독 콘서트 '[ LV ]'의 무대로, '마이 러브 윌 비 유어스(My Love Will Be Yours)'를 시작으로 '아이 데어 유(I Dare You)', '안개'를 순차적으로 공개했다.

특히 지난주에 이어 지상파 음악 방송을 패러디한 '덥티뱅크', '덥티중심', '덥티가요'라는 이름으로 또 한 번 공개돼 팬들의 폭발적인 반응이 이어지고 있다. 뿐만 아니라 이번 영상 역시 세로 캠 형식으로 각 음악 방송 시작 시간에 맞춰 오픈된 것은 물론, 3일 동안 다른 무대가 업로드돼 보는 재미를 더했다.

영상 속 김성규는 폭발적이고 호소력 짙은 가창력과 감성을 자극하는 보이스를 뽐내며 공연장 현장에 있는 듯한 생동감과 숨이 멎을 듯한 감동을 선사했다.

라이브 클립, 음악 방송 패러디 등 기존의 컴백 활동과는 다른 방식으로 팬들과 다양한 소통을 이어가고 있는 김성규가 또 어떤 색다른 콘텐츠를 선보일지 팬들의 관심이 모아진다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr