사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스) 멤버 원필이 첫 정규 앨범으로 글로벌 호성적을 거두고 성공적인 솔로 데뷔를 알렸다.원필은 지난 2월 7일 데뷔 6년 5개월 만의 첫 솔로 정규 앨범 'Pilmography'(필모그래피)와 타이틀곡 '안녕, 잘 가'를 발표했다. 해당 음반은 8일 오전 2시 기준 말레이시아, 싱가포르, 태국 등 해외 10개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위에 올라 눈길을 끌었다.또 10일 자 한터차트 음반 일간 차트와 가온차트 리테일 앨범 일간 차트 2위를 차지했고 한터차트의 음반 주간 차트(2022.02.07 ~ 2022.02.13)와 가온차트의 2022년 7주차 리테일 앨범 주간 차트(2022.02.06 ~ 2022.02.12) 상위권에 랭크되며 의미 있는 성과를 거뒀다.타이틀곡 '안녕, 잘 가'는 발매 당일(7일) 오후 8시 기준 벅스 실시간 차트 정상을 기록하며 높은 관심을 방증한 바 있다.최근 JYP엔터테인먼트는 DAY6 공식 SNS 채널에 원필의 첫 솔로 콘서트 포스터를 게재하고 상세 일정을 알렸다. 공개된 포스터에 따르면 원필의 첫 단독 콘서트 'Pilmography'는 서울 광진구에 위치한 예스24 라이브홀에서 3월 11일 오후 7시, 12일 오후 5시, 13일 오후 4시 개최된다. 13일에는 오프라인 공연과 함께 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통해 온라인 유료 생중계한다.원필은 첫 솔로 작품 'Pilmography'를 통해 그간 꾸준히 전해온 '위로의 메시지'를 함축했다. 본인의 첫 정규 1집에 수록된 전곡 작사에 참여하며 솔로 싱어송라이터의 진면모를 발휘했고, 솔로 데뷔곡 뮤직비디오에서 밀도 높은 연기를 보여주며 멜로 감성에 방점을 찍었다. DAY6, 그룹 첫 유닛 DAY6 (Even of Day)(데이식스 (이븐 오브 데이))에 이르기까지 차곡히 음악적 서사를 쌓아올린 원필이 첫 솔로 앨범 'Pilmography'와 타이틀곡 '안녕, 잘 가'로 월드와이드 청자들의 만족도를 높인다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr