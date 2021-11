임영웅 감동 내레이션

"평범한 영웅들을 위하여"

첫 단독쇼, 연말 예정

'We're HERO 임영웅' / 사진 = KBS 제공

가수 임영웅의 단독쇼 'We're HERO 임영웅'이 올 연말 최고의 감동을 예고했다.26일 오후 KBS 공식 홈페이지를 통해 임영웅의 단독쇼 'We're HERO 임영웅'의 티저 영상이 오픈, '평범한 일상을 살아가는 우리 모두가 영웅이다'라는 공연의 슬로건을 전해 진한 여운을 안겼다.공개된 영상에는 위급 상황에서 주저 없이 도움의 손을 뻗는 시민들을 보도한 뉴스 영상 일부가 담겨 시선을 집중시킨다. 더불어 '영웅이란 보통 사람보다 5분 더 오래 용감할 뿐이다'란 자막을 시작으로 실제 사고 현장에서 많은 피해자들을 구한 일상 속 영웅들의 인터뷰가 이어져 몰입감을 더했다.교통사고와 화재 현장에서도 과감히 몸을 던진 일상 속 영웅들의 모습 뒤 이어진 '우리가 사는 세상이 아름다울 수 있는 건 바로 우리 곁의 평범한 영웅들 덕분입니다'라는 임영웅의 내레이션은 듣는 이의 마음에 따뜻한 온기를 불어넣었다.이처럼 'We're HERO, 우리 모두가 영웅입니다'라는 짧고도 강렬한 메시지로 마무리된 티저 영상이 긴 여운을 남기면서 이번 단독쇼에 대한 대중의 기대가 증폭되고 있다. 이와 함께 임영웅 역시 공식 팬카페를 통해 "너무 기대가 되는 무대라 더 집중해서 준비하고 있다. 얼른 여러분들께 선보일 시간이 왔으면 한다"라며 설렘을 드러냈다.오는 12월 10일 오후 6시 30분 고양 킨텍스에서 진행되는 임영웅 첫 단독쇼 'We're HERO 임영웅'은 방청객의 안전을 위해 철저히 코로나19 방역 지침 하에 진행된다. 공연 당일 방청객은 COOV 예방접종 증명서(14일 이상 경과)와 72시간 이내 PCR 검사 음성 결과를 모두 지참해 당일 증명해야 한다.한편, KBS 송년특집 'We're HERO 임영웅'은 12월 중 KBS에서 만나볼 수 있다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr