사진=그리핀 엔터테인먼트 제공

사진=그리핀 엔터테인먼트 제공

사진=그리핀 엔터테인먼트 제공

그룹 샤이니의 온유(ONEW)가 '먹방'에 진심인 모습을 보였다.온유는 지난 21일 공식 유튜브 채널을 통해 브이로그 'ONEW THE LIFE' 세 번째 에피소드를 공개했다. 같은 날 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 멤버 키가 이사한 집을 공개해 넓은 마당과 탁 트인 한강뷰로 관심을 끌었다.온유의 영상에는 뉴욕 2일 차 일상을 맞이한 온유의 모습이 담겼다. '먹방, 먹방에 의한, 먹방을 위한'이라는 콘텐츠 제목에 걸맞게, 온유는 스테이크와 프렌치토스트 등을 맛보며 보는 이들에게 행복을 전파했다.'도심 속 허파'라 불리는 뉴욕의 산책 명소인 센트럴파크도 찾았다. 감탄도 잠시, 온유는 매서운 뉴욕의 겨울 날씨에 금세 발길을 돌려 웃음을 안겼다.온유는 최근 종합 버라이어티 채널 'ONP(ONEW Piece)'를 오픈, 브이로그 'ONEW THE LIFE'를 포함한 다양한 콘텐츠를 선보이며 매주 팬들과 만나고 있다.온유는 다음 달 24일(현지시간) 뉴욕에서 미주 투어 '2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION] IN USA'의 포문을 연다. 이 중 뉴욕, 샌프란시스코, 로스앤젤레스 공연은 일찌감치 전석 매진되며 온유의 막강한 티켓 파워를 보여줬다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr