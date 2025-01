사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉이 오는 2월 서울을 시작으로 첫 번째 솔로 월드투어에 나선다.방탄소년단(BTS) 제이홉은 10일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE''(홉 온 더 스테이지) 포스터를 게재하며 월드투어 개최 소식을 전했다. 'HOPE ON THE STAGE'는 오는 2월 28일~3월 2일 서울 송파구 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 포문을 연다. 3회 모두 오프라인 공연과 온라인 라이브 스트리밍이 병행된다. 이어 브루클린, 시카고, 멕시코 시티 등 북미를 비롯해 마닐라, 사이타마, 싱가포르, 자카르타, 방콕, 마카오, 타이베이, 오사카까지 총 15개 도시에서 31회 공연으로 전 세계 팬들과 만난다.'HOPE ON THE STAGE'는 제이홉이 처음으로 여는 솔로 월드투어다. 10일 공개된 서울 공연의 포스터 속 제이홉은 강렬한 붉은색을 배경으로 리프트 위에서 역동적인 포즈를 취하고 있다. 이번 공연명은 '무대 위의 제이홉'을 뜻하면서도 그와 관객들이 바라는 희망, 소원, 꿈 등이 스테이지를 통해 여러가지 형태로 표현될 것이라는 의미를 담고 있다. 또한 자신의 뿌리를 소재로 한 스페셜 앨범 'HOPE ON THE STREET VOL.1'(홉 온 더 스트릿)에 수록된 노래들을 라이브로 처음 선보이는 등 다채로운 무대를 예고한다.제이홉은 지난 5일 위버스에 "2025년은 모두가 활짝 만개하여 아름다웠으면 좋겠다. 누구보다 진심을 다해 여러분들의 새해 첫 발걸음을 응원해 본다"라는 신년 메시지를 올렸다. 또한 "올해는 저에게도 굉장히 중요한 한 해가 될 것 같다. 많은 것들을 보여드릴 것이다"라는 당찬 포부를 전했다.제이홉은 2022년 7월 첫 솔로 앨범 'Jack In The Box'(잭 인 더 박스)를 발매하며 솔로 아티스트로 첫걸음을 내디뎠다. 이후 지난해 3월 내놓은 'HOPE ON THE STREET VOL.1'은 그의 근간인 '스트리트 댄스'를 주제로 삼았다. 춤을 소재로 한 다큐멘터리와 팝업 등 앨범의 메시지와 밀접하게 연결된 콘텐츠를 함께 선보여 이목을 끌었다. 제이홉은 음악, 다큐멘터리, 팝업이 하나로 어우러진 프로모션을 직접 기획하며 크리에이터로서의 저변을 확대하기도 했다.제이홉은 올해 월드투어를 시작으로 활발한 활동에 나설 예정이다. 오랜만에 선보일 그의 무대에 전 세계 K-팝 팬덤의 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr