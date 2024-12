브랜뉴뮤직

브랜뉴뮤직의 연말 레이블 프로젝트 싱글 BRANDNEW YEAR(브랜뉴이어) 2024 'Make It NEW(메이크 잇 뉴)’가 오늘 발매된다.브랜뉴뮤직은 지난 16일 오후 공식 SNS 채널들을 통해 BRANDNEW YEAR 2024 'Make It NEW'의 온라인 커버 이미지를 공개하며 발매 소식을 전한 바 있다. 이어 17일 공개된 뮤직비디오 티저에서 애즈원 이민, 한해, AB6IX 김동현, 이대휘, YOUNITE의 은상과 경문의 녹음 현장을 공개했다.'브랜뉴이어'는 브랜뉴뮤직이 레이블 설립 이후 2012년부터 매 연말 시즌마다 선보여온 패밀리 프로젝트 싱글이다. 특히 이번 'Make It NEW'는 올 한 해 동안 발매된 브랜뉴뮤직의 가사들을 콜라주하여 원곡을 찾아보는 재미를 더했다. 지난 1년을 되돌아보고, 그동안의 발자취와 사랑을 보내준 팬들에 대한 감사의 마음을 되새기자는 의미를 진정성 있게 담아냈다.여기에 브랜뉴뮤직을 대표하는 실력파 아티스트 범키, 뮤지, 한해, 양다일, 빈센트블루,애즈원의 이민과 AB6IX의 김동현, 이대휘, YOUNITE의 은상, 경문의 감미로운 목소리가편안한 무드의 비트 위에 어우러지며 브랜뉴뮤직 특유의 겨울 감성을 선사한다.한편, 브랜뉴뮤직이 준비한 따뜻한 연말 선물 BRANDNEW YEAR 2024 'Make It NEW'는오늘 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 감상할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr