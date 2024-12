사진 제공=더블랙레이블

홀로서기에 나선 그룹 블랙핑크 로제가 끝을 모르는 흥행 기록을 이어가는 중이다.지난 16일(현지 시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드의 발표에 따르면 로제의 정규 1집 'rosie'가 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 3위로 진입했다.이는 K팝 여성 아티스트 최고 기록으로, 로제는 앞서 공개돼 전 세계를 강타한 메가 히트곡 'APT.'의 음원 차트 기록에 이어 정규 앨범 'rosie'로 음반 차트까지 제패했다. 특히 로제는 이번 신보를 통해 빌보드 양대 메인 차트인 '빌보드 HOT 100'(핫 백)과 '빌보드 200'에 모두 한 자릿수로 진입한 최초이자 유일한 K팝 여성 아티스트라는 대기록의 주인공이 됐다.지난 6일 발매된 로제의 첫 번째 정규 앨범 'rosie'는 지난 10월과 11월 순차적으로 공개된 선공개 싱글 'APT.'와 'number one girl'을 포함해 총 12곡으로 구성됐다. 로제는 이번 앨범 전곡 작사·작곡에 참여해 솔직하면서도 내밀한 자신만의 이야기를 담아냈다.또한, 신곡 'toxic till the end' 뮤직 비디오 역시 발매일 당시 공개됐다. 로제는 직접 뮤직 비디오에 출연해 배우 겸 모델 에반 모크(Evan Mock)와의 로맨스 연기를 펼쳐 K팝 팬들을 열광케 했다. 로제의 물오른 비주얼과 아름다운 영상미 뿐만 아니라, 해로운 관계를 유지하면서 겪은 감정 소모를 표현한 'toxic till the end'의 가사를 반영한 뮤직 비디오의 스토리가 화제를 모았다.'rosie'는 발매 이후 국내와 아시아를 넘어 전 세계 리스너들의 사랑을 받았다. 신곡 'toxic till the end'가 국내 음원 차트 최상위권에 등극하며 'APT.' 신드롬을 이어간 것은 물론, 앨범 발매 당일 중국 최대 음악 스트리밍 플랫폼 'QQ뮤직'에서 데일리 앨범 차트 1위에 등극하며 중화권 팬들의 뜨거운 인기를 입증한 것. 뿐만 아니라 'rosie'는 발매 이후 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 8억 스트리밍을 돌파, K팝 여성 아티스트 최단 기록을 경신하는 기염을 토했다.이렇듯 로제는 정규 1집 'rosie'를 통해 솔로 아티스트로서 더욱 풍성해진 음악 세계를 들려준 것은 물론, 전 세계 차트에서 연달아 기록을 경신하며 K팝의 새로운 역사를 써내려가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr